Lavoro: Confagricoltura, decreto per aree interne è buon inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in merito al decreto firmato dal governo che assegna ai comuni delle aree interne 210 milioni a sostegno delle attività produttive, nell'ambito del fondo introdotto dalla legge di bilancio, ha parlato di "un passo che va nella giusta direzione. Questa pandemia ha posto l'accento sull'importanza di un nuovo modello sociale che dia maggiore attenzione alle aree interne e all'agricoltura, pertanto la loro valorizzazione è un'opportunità concreta di cui beneficerà tutto il paese". L'intervento, per Confagricoltura, è degno di nota perché rende immediatamente disponibili risorse, seppur limitate, necessarie per rivitalizzare alcuni territori. Ripartire dai borghi e dalle campagne significa, secondo Confagricoltura, "rinforzare la spina dorsale del paese e promuovere le peculiarità del nostro made in Italy. Le aree interne rappresentano oltre il 60 per cento della superficie nazionale, anche se sono abitate soltanto dal 21 per cento della popolazione". "Ci aspettiamo – conclude Giansanti – che si continui a sostenere questa strategia, anche all'interno del Recovery plan Italia, dedicando ulteriori investimenti per infrastrutture materiali e digitali, oltre che per la messa in sicurezza del territorio. Si tratta di un'opportunità per ripartire e favorire lo sviluppo economico". (Com)