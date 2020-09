Regno Unito: al via il congresso laburista, Starmer punta a rafforzare l'immagine del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via questo fine settimana il congresso del Partito laburista britannico che si terrà in formato di videoconferenza invece che nella sede, inizialmente prevista, del centro congressi Acc di Liverpool. Slogan principale del congresso è “A new leadership” e sarà il primo da quando alla guida del partito c’è Keir Starmer. I dati dei sondaggi indicano una crescita dei consensi per i laburisti, ma restano diverse sfide da affrontare per la forza politica britannica. Il nuovo leader dall’inizio del suo mandato ha elogiato i veterani britannici, ha condannato i manifestanti che hanno abbattuto la statua di Colston a Bristol e ha accusato il primo ministro dei fallimenti nella strategia adottata per affrontare la pandemia. Ora Starmer, che interverrà martedì, secondo gli osservatori politici dovrà dire qualcosa di più sulla sua visione del partito e del Regno Unito. In generale, tuttavia, ci si aspetta un intervento cauto, soprattutto in materia di tasse e investimenti, un approccio che i suoi sostenitori definiscono di cautela e politica sana, mentre per i più scettici dimostra che gli mancherebbe la chiarezza ideologica del suo predecessore, Jeremy Corbyn. (segue) (Rel)