Regno Unito: al via il congresso laburista, Starmer punta a rafforzare l'immagine del partito (2)

- Sul tema della Brexit, Starmer è stato molto chiaro: il discorso è chiuso, i laburisti hanno perso e il premier, Boris Johnson, deve portare a termine la conclusione di un accordo. Ovviamente ciò non dovrebbe avvenire, secondo il leader laburista, con un accordo unilaterale che infranga il diritto internazionale. Tuttavia il margine di manovra di Starmer è limitato, soprattutto perché ogni tentativo di opporsi alle decisioni del governo verrebbe bollato come una manovra volta a ostacolare la Brexit. L’obiettivo per Starmer sarà cercare di dimostrare che Johnson e i suoi fedelissimi sono degli incompetenti. Per raggiungere questo scopo, tuttavia, il leader laburista dovrà dimostrare che il suo partito sarebbe in grado di fare meglio, anche grazie a figure di valore. Non a caso il congresso sarà un’occasione per dare maggiore visibilità alla sua vice, Angela Rayner. (Rel)