Perù: non passa la mozione per destituire il presidente Vizcarra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia solo un gruppo, Unione per il Perù, aveva dichiarato con certezza che avrebbe votato a favore della mozione. Altre formazioni non avevano ufficializzato le loro posizioni. Unione per il Perù ha confermato il suo sostegno, così come il Fronte popolare agricolo per il Perù (Frepap). Podemos Perù, a favore nella precedente mozione, si è invece astenuto, mentre Alleanza per il progresso, prima favorevole, ha votato contro (con un’astensione). Il partito Morado ha mantenuto la sua posizione contraria. Gli altri partiti si sono espressi prevalentemente contro, con il dissenso di alcuni loro esponenti che invece hanno votato a favore della mozione. (segue) (Mec)