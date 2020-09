Perù: non passa la mozione per destituire il presidente Vizcarra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto finito al centro delle polemiche, secondo quanto riferito dal quotidiano “El Comercio”, è quello stipulato nell’aprile 2020, in piena emergenza coronavirus, per eseguire “attività motivazionali attraverso conferenze virtuali volte a migliorare il rendimento lavorativo, personale e sociale dei funzionari” del ministero. Il compenso per la prima videoconferenza è stato di 10 mila sol (circa 2.300 euro). Dopo essere finito al centro dell’attenzione mediatica il contratto è stato sospeso e lo stesso ministero ha annunciato l’avvio di un'indagine interna per individuare eventuali irregolarità. (segue) (Mec)