Perù: non passa la mozione per destituire il presidente Vizcarra (4)

- In una successiva conferenza stampa il presidente Vizcarra ha ammesso di conoscere il cantante dai tempi della campagna elettorale del 2016 che portò alla presidenza Pedro Pablo Kuczynski. La vicenda, culminata nelle dimissioni dell’allora ministra della Cultura Sonia Guillen, è tornata alla ribalta dopo la diffusione da parte del deputato Edgar Alarcon, del partito Unione per il Perù, di alcuni audio da cui emerge un presunto tentativo da parte del presidente di coordinarsi con i funzionari per cercare di sviare le indagini. Nei giorni scorsi il governo del Perù ha presentato ricorso davanti al Tribunale costituzionale (Tc) per fermare la mozione, ma la Corte ha respinto la richiesta con cinque voti contrari e due a favore. (segue) (Mec)