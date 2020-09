Perù: non passa la mozione per destituire il presidente Vizcarra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso da un recente sondaggio condotto da Ipsos Perù, il 79 per cento dei peruviani ritiene che il presidente Martin Vizcarra debba portare a termine il suo mandato. Secondo lo studio solo il 19 per cento chiede che venga sostituito dal presidente del Congresso, Manuel Merino de Lama, del partito Azione popolare. Secondo il 41 per cento la condotta di Vizcarra è “non corretta ma non grave” e il capo dello Stato dovrebbe essere indagato quando porterà a termine il suo mandato, il prossimo luglio. Il 28 per cento ritiene la condotta del presidente “grave” e lo accusa di avere mentito, ma concorda sul fatto che le indagini debbano svolgersi a fine mandato. Il 19 per cento pensa che Vizcarra non abbia “nessuna colpa” e riconduce la denuncia a “un complotto di un settore dell’opposizione”. Solo il nove per cento ritiene che il capo dello stato debba essere rimosso dal suo ncarico dal parlamento. (Mec)