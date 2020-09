Sciascia: Fico a Racalmuto rende omaggio allo scrittore, grande intellettuale del '900

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, questa mattina era a Racalmuto, in Sicilia, per partecipare all'apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di Leonardo Sciascia. Intellettuale, scritto e politico, Sciascia sarà celebrato anche con la mostra "Leonardo Sciascia e la fotografia", un'esposizione a cura della Fondazione omonima che presenta per la prima volta al pubblico 27 scatti inediti del grande scrittore. Parlando in occasione dell'apertura della mostra, il presidente Fico ha definito lo scrittore "uno dei grandi intellettuali italiani del '900, intellettuale nel senso più completo e profondo" e ne ha ricordato "l'impegno civile e politico". È stato "un pensatore anticonformista e rigoroso", ha aggiunto il presidente ricordando che i testi di Sciascia "sono ancora attuali e continuano a coinvolgere emotivamente i suoi lettori, siciliani e non". (Rin)