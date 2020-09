Business news: Spagna, Endesa X e Athlon lanciano servizio OneElectric per favorire mobilità elettrica aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa X e Athlon, la società di noleggio multimarca del gruppo Daimler, hanno appena lanciato in Spagna OneElectric per facilitare il passaggio delle aziende alla mobilità elettrica con un pacchetto che accorpa tutti i servizi in un unico intermediario. Il servizio comprende il noleggio di un veicolo elettrico o ibrido plug-in di qualsiasi marca, l'assicurazione, manutenzione, pneumatici, l'installazione dei punti di ricarica e la possibilità un bonus di kilowatt per poter ricaricare l'auto alla rete pubblica di Endesa X. Con One Electric ogni veicolo avrà il proprio caricabatterie associato e le aziende potranno decidere se installare il punto di ricarica presso la loro sede o l'abitazione degli impiegati. (Spm)