Business news: Polonia, al via la progettazione del parco eolico offshore nel Mar Baltico

- La progettazione tecnica e costruttiva preliminare del parco eolico offshore Pkn Orlen nel Mar Baltico sarà eseguita da Offshore Design Engineering azienda del Regno Unito. La costruzione del parco eolico dovrebbe iniziare nel 2024. Ma la società costruttrice Pkn Orlen ha ricordato che l'inizio della progettazione di un parco eolico offshore è stato preceduto da molti mesi di ricerca sulla ventosità e sulla struttura geologica del fondale marino. La società ha inoltre annunciato che il completamento del lavoro di progettazione "consentirà una pianificazione dettagliata del programma di attuazione degli investimenti". "Un parco eolico offshore nel Mar Baltico è un progetto di investimento chiave che rafforzerà in modo significativo l'azienda come leader nella trasformazione energetica non solo in Polonia, ma anche nell'Europa centrale. Nei prossimi anni, grazie agli investimenti in fonti di generazione a basse e zero emissioni, vogliamo essere uno dei più importanti produttori di energia verde, per la quale la domanda è in costante crescita", ha detto il presidente di Pkn Orlen, Daniel Obajtek, che ha ammesso che prima che l'energia pulita dal Mar Baltico vada al sistema elettrico nazionale serviranno diversi anni di intenso lavoro. Pkn Orlen ha ricordato che è stata la prima azienda di combustibili ed energia dell'Europa centrale a dichiarare l'obiettivo di raggiungere la neutralità di Co2 nel 2050. Obajtek ha sottolineato: "Un elemento importante per raggiungere questo obiettivo sarà lo sviluppo di fonti di generazione di energia a basse emissioni". (Vap)