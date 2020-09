Business news: Germania, previsioni Ocse danno Pil in calo del 5,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania subirà una contrazione del 5,4 per cento. È quanto si apprende dalle previsioni sull'andamento dell'economia mondiale, pubblicate all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Come riferisce il quotidiano “Hanelsblatt”, il dato segna un miglioramento rispetto alle stime elaborate dall'Ocse a giugno scorso. Allora, il declino del Pil tedesco veniva compreso tra il 6,6 e l'8,8 per cento. L'Ocse si rivela, infine, più ottimista del governo federale, secondo cui nel corso di quest'anno il Pil della Germania registrerà una flessione del 5,8 per cento. (Geb)