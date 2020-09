Usa: retromarcia dei Cdc, sì al test se in contatto con persona infetta da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri per il controllo delle malattie e la prevenzione (Cdc) oggi hanno rivisto le proprie linee guida, che in precedenza affermavano che le persone senza sintomi di Covid-19 non hanno necessariamente bisogno di essere testate. Lo riporta il sito "The Hill". In una guida aggiornata, l'agenzia ha detto: "Se sei stato a stretto contatto con una persona con infezione documentata da SARS-CoV-2 per almeno 15 minuti e non hai sintomi hai bisogno di un test". "Si prega di consultare il proprio fornitore di assistenza sanitaria o il funzionario della sanità pubblica. Il test è raccomandato per tutti i contatti ravvicinati di persone con infezione da SARS-CoV-2", hanno aggiunto i Cdc. L'agenzia ha dovuto affrontare un notevole contraccolpo da parte dei funzionari della sanità pubblica, dei dipartimenti sanitari locali e dei membri del Congresso quando ha cambiato la sua guida il mese scorso per affermare che le persone senza sintomi "non hanno necessariamente bisogno di un test" anche se hanno avuto uno stretto contatto con casi confermati. Quella lingua è stata cancellata oggi e sostituita con un nuovo testo sotto la voce "chiarimenti".(Nys)