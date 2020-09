Business news:Commissione Ue, sì ad aiuti a Ungheria per aeroporto Debrecen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti pari a circa 6,37 milioni di euro per garantire il funzionamento dell'aeroporto di Debrecen in Ungheria sono in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato. Lo ha annunciato la Commissione europea ricordando che quello di Debrecen è un piccolo aeroporto regionale situato nella regione della Grande Pianura settentrionale dell'Ungheria. È gestito dall'Aeroporto internazionale di Debrecen Kft., di proprietà del comune di Debrecen. In seguito alle recenti difficoltà incontrate, gli aiuti al funzionamento, che coprono il periodo 2019-2024, mirano a mantenere in funzione l'aeroporto fino a quando non tornerà gradualmente ad essere redditizio. (Beb)