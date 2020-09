Business news: Serbia, Huawei apre a Belgrado centro per l'innovazione e lo sviluppo digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei ha inaugurato a Belgrado un centro per l'innovazione e lo sviluppo digitale. Secondo quanto riferisce la stampa locale, alla cerimonia erano presenti la premier serba Ana Brnabic e l'ambasciatore cinese Chen Bo. La premier ha osservato che il nuovo centro "aiuterà in modo significativo l'ulteriore digitalizzazione del paese". Brnabic ha sottolineato che la quota del settore delle nuove tecnologie nel Prodotto interno lordo (Pil) del paese alla fine del primo semestre di quest'anno era pari al 6 per cento, a fronte del 4,2 per cento nel 2012. "Ora la quota dell'IT sul Pil ha superato quella dell'intero settore delle costruzioni, la quota dei trasporti così come del turismo, e se continuiamo così supererà la quota dell'agricoltura nei prossimi anni", ha detto Brnabic ricordando che la trasformazione digitale del paese è stata posta come obiettivo prioritario dal suo governo. "Il settore contribuisce ad uno sviluppo dell'economia molto più rapido. Oggi, a fine mandato, posso dire che abbiamo ottenuto molto", ha detto Brnabic. (Seb)