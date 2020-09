Business news: Lundgren (EasyJet), Stati Ue mettano a punto regole comuni coerenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati dell'Unione europea dovrebbero sviluppare regole comuni e coerenti sul trasporto aereo, piuttosto che pensare a proteggere i vettori nazionali in una fase in cui il settore lotta per riprendersi dall'impatto della pandemia di coronavirus. Lo ha detto Johan Lundgren, amministratore delegato di EasyJet, nel corso di un evento online organizzato dal gruppo industriale Airlines For Europe (A4E). "C'è bisogno di un approccio comune quando si parla di test e quarantena", ha detto Lundgren, sollecitando gli stati a mettere ordine nella "terribile confusione" che regna tra i diversi obblighi di quarantena e le diverse misure restrittive. (Geb)