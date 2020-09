Business news: Polonia, da Bei 20 milioni di euro per progetti di edilizia sociale a Stettino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti fornisce 20 milioni di euro per finanziare la costruzione e la ristrutturazione di 250 unità abitative sociali ed economiche a Stettino, in Polonia. Lo ha annunciato la Commissione europea. Il finanziamento della Bei è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), il pilastro principale del piano di investimenti per l'Europa. Il progetto fa parte del più ampio programma di rigenerazione urbana della parte storica della città e pone un accento particolare sulla garanzia dell'efficienza energetica. Questo è il secondo investimento di questo tipo in Polonia, dopo il sostegno della Bei per la costruzione e la ristrutturazione di oltre 2.300 unità abitative sociali ed economiche a Poznan. "Questo progetto mi sta a cuore perché soddisfa esigenze vitali con un atto", ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Consentire agli abitanti più vulnerabili di Stettino di beneficiare di all'oggi a prezzi accessibili riducendo la loro spesa energetica non è solo una misura sociale, ma anche una spinta per il clima. Consente inoltre ai cittadini polacchi di diventare attori della transizione energetica che ci aiuterà a superare la crisi", ha aggiunto. (Beb)