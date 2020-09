Business news: Francia, Suez cede a PreZero alcune attività nella gestione dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Suez ha annunciato la cessione a PreZero, controllata del gruppo tedesco Schwarz, di una parte delle sue attività nella gestione di rifiuti svolta in quattro paesi europei (Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo e Polonia) per 1,1 miliardi di euro. L'operazione dovrebbe essere finalizzata durante il primo trimestre del 2021. "Questo progetto segna una tappa importante nella realizzazione del nostro piano strategico Suez 2030, presentato nell'ottobre scorso, che prevede la concentrazione delle nostre forze soprattutto in Francia e in Europa sulle attività e le geografie dove si possono impiegare le nostre innovazioni più promettenti per essere il leader dei servii all'ambiente", ha detto Bertrand Camus, direttore generale di Suez. Le attività cedute nel 2019 hanno rappresentato un giro d'affari di 1,11 miliardi di euro e impiegano più di 6.700 persone. (Frp)