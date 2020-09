Business news: Russia, società statale Sovcomflot lancia un Ipo sulla Borsa di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa Sovcomflot, una delle più grandi compagnie di navi cisterna del mondo, ha annunciato l’intenzione di raccogliere 500 milioni di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale (Ipo) sulla Borsa di Mosca. L'unico azionista della società, il governo russo, non prevede di vendere parte del suo pacchetto e, quindi, verranno collocati solo titoli di nuova emissione. Il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, ha detto che l'accordo dovrebbe essere completato a ottobre. I fondi raccolti dovrebbero essere utilizzati per esigenze aziendali generali, inclusi investimenti in nuovi progetti industriali, decarbonizzazione e riduzione del debito, ha affermato la società in un comunicato. Secondo quanto riferito da fonti di "Interfax", Vtb Capital – uno degli organizzatori dell'Ipo di Sovcomflot insieme a Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P. Morgan e BofA Securities – ha stimato il valore dell'azienda tra i 4 ed i 4,995 miliardi di dollari. Il debito netto di Sovcomflot alla fine della prima metà del 2020 ammontava a 2,7 miliardi di dollari, compreso prestiti bancari e di altra provenienza, obbligazioni di leasing. Nella prima metà dell'anno Sovcomflot ha aumentato il suo utile netto di quasi due volte e mezzo, raggiungendo i 226,4 milioni di dollari. I ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso sono cresciuti del 19,8 per cento a 951,3 milioni di dollari. La società prevede di destinare almeno il 50 per cento del suo utile netto ai dividendi; nel 2020 ammonteranno a 225 milioni di dollari. (Rum)