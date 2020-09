Business news: Repubblica Ceca, contrazione del Pil quest'anno sarà del 6,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Repubblica Ceca si contrarrà quest'anno del 6,6 per cento. Questa è la nuova previsione aggiornata da parte del ministero della Finanze, ripresa dall'agenzia di stampa "Ctk". Si tratta di un sensibile peggioramento rispetto alla previsione fatta la scorsa primavera, quando si parlava di una riduzione del 5,6 per cento. Per quanto riguarda l'anno venturo, il dicastero preconizza una ripresa del 3,9 per cento, ma il Pil non tornerà ai livelli pre-pandemia fino al 2023. La previsione relativa al deficit di bilancio nel 2020 è del 6,4 per cento del Pil e il debito pubblico crescerà al 39,4 per cento del Pil. A titolo di paragone, nel 2019 il deficit era stato dello 0,3 per cento e il debito pubblico alla fine dell'anno aveva raggiunto il 30,2 per cento. (Vap)