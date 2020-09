Business news: Grecia, Nord Macedonia interessata in partecipazione a terminal Gnl Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è interessata a partecipare alla costruzione del terminal di gas naturale liquefatto (Gnl) offshore di Alessandropoli, nel nord della Grecia. Lo ha dichiarato il premier macedone Zoran Zaev secondo quanto riferisce la stampa locale. Zaev ha avuto un incontro ad Atene con l'amministratore delegato del gruppo Kopelouzos, azionista fondatore del consorzio Gastrade che gestisce la costruzione della stazione per la gassificazione e lo stoccaggio temporaneo del gas naturale liquefatto. Lo scorso 26 marzo è terminata la fase delle offerte vincolanti nell'ambito dei test di mercato sul terminal di gas naturale liquefatto (Gnl) offshore di Alessandropoli. Secondo un comunicato diramato allora da Gastrade le offerte pervenute hanno un profilo aggregato di lungo termine di 15 anni per un valore annuale di 2,6 miliardi di metri cubi di gas: società greche e internazionali, così come consumatori finali, hanno infatti confermato il loro interesse nel prenotare alcune quote della capacità di rigassificazione del terminal Gnl di Alessandropoli. (Mas)