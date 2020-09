Business news: Francia, Dhl investe 170 milioni di euro nell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Dhl, specializzato in logistica e trasporto merci, ha annunciato un investimento da 170 milioni di euro per ampliare la sua presenza nell'aeroporto Charles de Gaulle a nord di Parigi. La futura piattaforma dell'azienda avrà "una catena di selezione interamente automatizzata che offre una capacità di selezione di circa 34 mila pezzi all'ora", afferma la società in un comunicato. Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza, il progetto permetterà la creazione di 100 nuovi posti di lavoro. Dhl ha poi ricordato negli ultimi cinque anni ha già investito 65 milioni nello scalo Parigi, assumendo 800 collaboratori. "È un formidabile segnale vedere i nostri amici tedeschi investire così in Francia", ha detto Franck Riester durante una visita effettuata nei locali di Dhl dell'aeroporto. (Frp)