Business news: Bielorussia, ad agosto oltre un miliardo di dollari prelevati dalle banche

- Nel mese di agosto i cittadini della Bielorussia hanno prelevato dai depositi bancari 624 milioni di dollari in valuta estera e 704,6 milioni di rubli bielorussi (circa 227 milioni di euro) da depositi trasferibili, oltre che 270,8 milioni di rubli bielorussi da depositi a termine. Il deflusso di fondi dai depositi bancari bielorusso in agosto ha superato il livello di un miliardo di dollari, secondo quanto emerge dai dati forniti dalla Banca nazionale della Bielorussia. Il valore è superiore di più di 17 volte a quello registrato nel mese precedente, quando il deflusso è stato di circa 55,3 milioni di dollari in valuta estera e 58,8 milioni di dollari nella valuta nazionale. L'11 settembre, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto da "stabile" a "negativo" il rating a lungo termine della Bielorussia. (Res)