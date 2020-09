Business news: governo greco annuncia piano per economia da 10 miliardi di euro e rafforzamento settore difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco è pronto a investire 10 miliardi di euro per potenziare l’economia del paese, provata dalle misure restrittive imposte a seguito dello scoppio dell’epidemia di coronavirus, ed a varare un piano per rafforzare il settore difesa. Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo Stelios Petsas durante una conferenza stampa, ripreso dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Il sostegno complessivo all’economia greca è di 7 miliardi di euro, a cui si aggiungono 3 miliardi per iniettare liquidità dal sistema bancario. È un pacchetto ambizioso di 10 miliardi di euro e può dare forza all’economia della Grecia”, ha precisato Petsas. Come riportato dal portavoce del governo, nel corso del Thessaloniki Helexpo Forum, il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis ha anticipato che il piano per rilanciare l’economia della Grecia sarà declinato attraverso 12 progetti. “Ci teniamo ai nostri imprenditori, ai lavoratori e ai disoccupati. Possiamo investire perché abbiamo ottenuto la fiducia dei mercati internazionali”, ha sottolineato Petsas. L’azione governativa per il rafforzamento della difesa sarà definita invece da 6 iniziative che “compongono un programma molto robusto che diventerà uno scudo protettivo nazionale”. (Gra)