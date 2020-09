Business news: Romania, disavanzo delle partite correnti scende a 4,86 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo delle partite correnti nella bilancia dei pagamenti della Romania è sceso a 4,863 miliardi di euro nei primi sette mesi dell'anno, dai 6,038 miliardi di euro nel gennaio-luglio 2019. E' quanto si legge in un comunicato stampa della Banca nazionale della Romania. Secondo la fonte citata, nella struttura, la bilancia commerciale ha registrato un deficit più alto di 635 milioni di euro; mentre la bilancia dei servizi ha registrato un eccedente più alto di 370 milioni di euro; la bilancia dei redditi primari ha registrato un deficit più basso di 945 milioni di euro; e la bilancia dei redditi secondari ha avuto un eccedente più alto di 495 milioni di euro. Secondo la Banca centrale, tra gennaio e luglio 2020, il debito estero totale della Romania è aumentato di 9,616 miliardi di euro. Al 31 luglio 2020 il debito estero a lungo termine ammontava a 82,499 miliardi di euro (71,4 per cento del debito estero totale), in aumento del 12 per cento rispetto al 31 dicembre 2019; il debito estero a breve termine ha raggiunto il livello di 32,990 miliardi di euro (28,6 per cento del debito estero totale), in aumento del 2,4 per cento rispetto al 31 dicembre 2019. (Rob)