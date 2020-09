Business news: Germania: numero occupati in calo del 2,9 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, a luglio scorso il numero degli occupati nell'industria tedesca ha subito la contrazione più netta degli ultimi dieci anni. Come reso noto dall'Ufficio federale di statistica (Stba), due mesi fa erano 5,5 milioni gli impiegati nelle aziende manifatturiere, ossia 164 mila in meno, pari a un calo del 2,9 per cento rispetto al luglio del 2019. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta della “più elevata diminuzione percentuale del numero di dipendenti su base annua da maggio del 2010”. Allora, l'industria tedesca subiva le conseguenze della crisi finanziaria. Il declino maggiore, pari al 5,6 per cento, si registra nel comparto della produzione e lavorazione del metallo. Automobili e ingegneria meccanica, pilastri dell'industria tedesca, hanno registrato contrazioni rispettivamente del 4,1 e del 3,8 per cento. È, invece, aumentato dell'1,9 per cento il numero degli occupati nel settore chimico. (Geb)