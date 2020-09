Business news: Vestas nomina spagnolo Eduardo Medina presidente per Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore danese di turbine eoliche Vestas ha nominato lo spagnolo Eduardo Medina presidente di Vestas Nord America in sostituzione di Chris Brown. Lo ha reso noto l'azienda in una nota affermando che il mercato dell'energia eolica negli Stati Uniti sta entrando in una nuova e che la domanda sarà trainata dalla competitività dei costi con una graduale eliminazione del credito d'imposta alla produzione (Ptc). Gli Stati Uniti sono dal 2013 il più grande mercato di Vestas con un aumento delle forniture di oltre il 50 per cento negli ultimi cinque anni. (Spm)