Usa: Trump contro Harris, non si diventa presidenti così

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha deriso la possibilità di vedere Kamala Harris vicepresidente, dicendo che non sarebbe quello per una donna di diventare per la prima volta presidente. Lo riporta il sito "The Hill". "Questo non è un modo per una donna di diventare presidente per la prima volta, questo è sicuro", ha detto Trump durante un raduno della campagna elettorale in Wisconsin, riferendosi ad una possibile vice presidenza Harris. "E se una donna diventerà il primo presidente degli Stati Uniti, non può essere lei. Questo farebbe a pezzi il nostro paese". Ha continuato: "Questo non è quello che la gente vuole, perché lei entrerebbe dalla porta di servizio. Non sarebbe quello che la gente vuole, soprattutto perché è lei".(Nys)