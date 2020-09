Usa: Trump, "molto felice" di far restare TikTok se i problemi con Pechino saranno risolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi che sarebbe "molto felice" di raggiungere un accordo che mantenga in vita la app video TikTok negli Stati Uniti, a patto che i problemi di sicurezza con la Cina possano essere risolti. Lo riporta il sito "Politico". Trump ha detto ai giornalisti che ha parlato con i dirigenti di Oracle, Walmart e Microsoft sulle opzioni per il futuro di TikTok. La sua amministrazione sta valutando una proposta che darebbe a Oracle e Walmart una quota di proprietà e un maggiore controllo sulla società, ma non taglierebbe completamente i legami con l'attuale società madre, ByteDance, con sede a Pechino. "Abbiamo alcune grandi opzioni e forse possiamo mantenere molte persone felici, ma abbiamo la sicurezza di cui abbiamo bisogno". Dobbiamo avere la sicurezza totale dalla Cina", ha detto Trump.(Nys)