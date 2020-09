Usa: Trump deluso dal direttore dell'Fbi sugli "antifa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso ulteriore insoddisfazione nei confronti del direttore dell'Fbi, Christopher Wray, per la testimonianza che ha dato al Congresso e non ha escluso la possibilità di sostituirlo. Lo riporta il sito "pPolitico". "Stiamo considerando molte opzioni", ha detto Trump in risposta alla domanda di un giornalista sulla possibilità di prendere in considerazione la sostituzione di Wray, che il presidente ha nominato alla guida dell'FBI nel 2017. "Non mi sono piaciute le sue risposte di ieri. Non sono sicuro che piacciano persino a lui. Sono sicuro che probabilmente sarebbe d'accordo con me". Trump non è d'accordo con la caratterizzazione di Wray di "antifa", che secondo il presidente è un'organizzazione terroristica. Il direttore dell'Fbi ha detto al Comitato per la Sicurezza Nazionale che mentre "gli antifa sono una cosa reale" sono"più un'ideologia o un movimento che un'organizzazione". "Il fatto è che gli antifa sono un gruppo pericoloso", ha detto Trump. "Sono pericolosi, e quando un uomo non lo dice, questo mi dà fastidio. Mi chiedo perché non lo dica". (Nys)