Business news: Ucraina, governo approva la bozza della legge di bilancio 2021

- Il governo ucraino ha approvato la bozza di legge di bilancio per il 2021, inviandola in parlamento per la votazione finale. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministero delle Finanze con un comunicato, ripreso dalla piattaforma d’informazione “112.international”. “È un’opportunità per lo sviluppo economico e per dare sostegno ai nostri cittadini e agli affari nel contesto della ripresa economica dopo l’impatto dell’epidemia di coronavirus”, ha detto il ministro delle Finanze, Serhiy Marchenko, il quale ha sottolineato come la bozza della legge sia stata messa a punto seguendo le previsioni macroeconomiche adottate dal governo nel luglio scorso. (Res)