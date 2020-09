Business news: Romania, investimenti diretti esteri calati del 60 per cento nei primi sette mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri sono diminuiti nei primi sette mesi del 2020 del 60,23 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando a 1.326 miliardi di euro. Lo riferisce la Banca nazionale di Romania con un comunicato. "Gli investimenti diretti di non residenti in Romania sono ammontati a 1,326 miliardi di euro (rispetto a 3,335 miliardi di euro a gennaio-luglio 2019), di cui investimenti azionari (compreso l'utile netto reinvestito stimato) ammontano a un valore netto di 779 milioni di euro, mentre i finanziamenti infra-gruppo hanno registrato un valore netto di 547 milioni di euro", si legge nel comunicato. Il numero di società con capitale estero di nuova costituzione in Romania è diminuito nei primi sette mesi dell'anno in corso del 37 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019, a 2.110 unità. Le 2.110 nuove società hanno un capitale sociale sottoscritto pari a 4,574 milioni di dollari, in diminuzione del 66,3 per cento rispetto a gennaio-luglio 2019. Per settori, la maggior parte delle aziende registrate sono state registrate nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nelle riparazioni di auto e moto, rispettivamente il 31,42 per cento. Alla fine di luglio 2020 in Romania erano presenti 229.002 società con partecipazione straniera nel capitale sociale. Il valore del capitale sottoscritto è stato di 63,917 miliardi di dollari. (Rob)