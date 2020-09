Usa: Biden attacca Trump dal Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha attaccato presidente Trump in un discorso tenuto venerdì in Minnesota. Parlando in un centro di formazione sindacale a Hermantown, Biden ha liquidato la risposta della Casa Bianca al coronavirus come insufficienze. "Ancora una volta, nelle sue stesse parole, registrate da Bob Woodward, il presidente sapeva già a febbraio che si trattava di una malattia trasmissibile estremamente pericolosa. Pensateci, quante menzogne e quante vite perse" ha detto l'ex vicepresidente, riferendosi all'audio rilasciato dallo storico giornalista Bob Woodward in cui Trump ha ammesso di aver sminuito la pandemia. Biden ha anche attaccato Trump per le ricadute economiche del coronavirus. "Qui in Minnesota e in tutto il paese, ci sono molte persone che soffrono, sono preoccupate di pagare il prossimo mutuo", ha detto Biden. Sia il presidente in carica Donald Trump che il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, sono oggi in Minnesota per fare campagna elettorale in uno Stato considerato in bilico. Il Minnesota è uno dei pochi Stati nei quali Trump spera di invertire il risultato di quattro anni fa: nel 2016, infatti, l’allora candidata democratica Hillary Clinton vinse con un margine di vantaggio di soli 1,5 punti percentuali. Negli ultimi cinquant’anni, gli elettori del Minnesota non hanno mai preferito un candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. Secondo Clear Politics, il vantaggio di Biden nei confronti di Trump in Minnesota sarebbe di dieci punti complessivi. Per Trump, quello di stasera è un ritorno nello Stato dopo gli incontri con i sostenitori agli aeroporti di Minneapolis e Mankato dello scorso agosto. Quella di Biden, invece, sarà la prima visita in Minnesota durante la campagna elettorale in corso. (Nys)