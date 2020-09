Business news: Montenegro, Bei concede 50 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo del Montenegro (Idf) hanno sottoscritto un accordo per la concessione da parte della Bei di un prestito al paese balcanico. Secondo una nota diramata dall'istituto europeo, la somma è stata concessa per sostenere le piccole e medie imprese di alcuni settori fra cui quello del turismo in una fase contrassegnata dalle conseguenze della pandemia. Il prestito fornirà un sostegno immediato per una ripresa più rapida dell'economia montenegrina sbloccando dei finanziamenti convenienti per piccole e medie imprese, società a media capitalizzazione e imprese del settore pubblico per sostenere i posti di lavoro e mantenere la loro liquidità. Il prestito fa parte del programma di sostegno alla ripresa del Team Europe Western Balkans Covid-19, annunciato al vertice Ue-Balcani occidentali di Zagabria ad aprile. (Seb)