Roma: eletti nuovi presidenti commissioni, Seccia guiderà Bilancio, all’Urbanistica Chiossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati votati oggi i nuovi uffici di presidenza delle commissioni capitoline Bilancio e Urbanistica. I nuovi presidenti saranno rispettivamente Carlo Maria Chiossi e Sara Seccia, entrambi consiglieri del M5s. I vicepresidenti della commissione Bilancio saranno Angelo Diario (per la maggioranza pentastellata) e la dem Valeria Baglio (per le opposizioni). I vice di Chiossi nell’ufficio di presidenza della commissione Urbanistica saranno invece il 5 stelle Massimo Simonelli e il consigliere della lista Marchini Alessandro Onorato. È stato necessario eleggere nuovamente gli uffici di presidenza dopo le dimissioni presentate contestualmente il 31 agosto scorso da coloro che le hanno presiedute per i passati 4 anni: Marco Terranova (Bilancio) e Donatella Iorio (Urbanistica). I due consiglieri del M5s fanno parte della fronda che alcuni giorni fa ha pubblicato un comunicato congiunto per chiedere un dibattito per la campagna elettorale diverso e più serio "non partendo dai nomi", compreso quello dell’attuale sindaca Virginia Raggi. (Rer)