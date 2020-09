Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla consegna dei diplomi agli agenti del primo corso di formazione per il nuovo reparto in bicicletta del personale della Polizia locale 'Tiber' per il controllo e la riqualificazione del Tevere.Scuola di formazione capitolina, largo Ascianghi, 4 (ore 11)- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'evento "10 anni per Roma-Festa Retake".Parco degli Acquedotti - Ingresso Via Appio Claudio, fronte civico 115 (ore 15:30)- La Sindaca di Roma Virginia Raggi inaugura la nuova illuminazione artistica di Porta Pia. Interviene l'assessora alle Infrastrutture Linda MeleoPiazzale di Porta Pia (ore 21)(Rer)