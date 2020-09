Regionali: Zingaretti, partita difficile ma apertissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema locale conta molto e non è un tema non politico. C'è un centrodestra contro il centrosinistra. E' un voto politico, nel quale però conta molto la persona. Ed è anche il motivo per cui la partita è aperta, apertissima, perché altrimenti non lo sarebbe stata". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervistato dal TgLa7. "E' una partita molto difficile - ha sottolineato -, ma io sono contento perché siamo gli unici presenti ovunque. La vera novità è che il Pd ha ripreso a essere il polo che aggrega tante forze. Siamo ridiventati il pilastro di una alternativa alle destre". (Rin)