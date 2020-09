Usa: Casa Bianca approva 11,6 miliardi di finanziamenti per Porto Rico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre anni dopo che l'uragano Maria ha devastato Porto Rico, la Casa Bianca ha autorizzato 11,6 miliardi di dollari di aiuti federali e sovvenzioni per la ricostruzione delle infrastrutture dell'isola. Lo riporta il sito "Axios". La maggior parte dei finanziamenti andrà alla Puerto Rico Electrical Power Authority (Prepa), di proprietà dello Stato, che ha presentato istanza di fallimento nel 2017 e ha lasciato migliaia di utenti senza elettricità il mese scorso in seguito alla tempesta tropicale Isaias. Il Congresso ha già approvato 50 miliardi di dollari per aiutare l'isola dopo l'uragano Maria, di categoria 5, che è stata la peggiore catastrofe naturale a colpire l'isola e ha causato oltre 3.000 morti. Portor Rico ha poi subito una serie di terremoti all'inizio di quest'anno che hanno fatto sfollare migliaia di persone, ed è stato vittima di diverse tempeste tropicali quest'estate che hanno causato più inondazioni e danni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto che il suo avversario alle presidenziali Joe Biden ha "devastato" l'isola votando nel 1996 per eliminare una disposizione fiscale che ha imposto un "onere ingiusto" alle aziende portoricane, e che la situazione dell'isola "è peggiorata" durante l'amministrazione Obama. Secondo "Axios", la campagna di Biden si concentrerà sugli elettori portoricani questa settimana.(Nys)