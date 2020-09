Lombardia: Gallera, al via gruppo di lavoro per rete centri per emofilici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà avviato nei prossimi giorni un gruppo tecnico per la definizione dei Centri regionali di riferimento per i pazienti con malattie emorragiche congenite. Nel frattempo, è stato ripristinato l'assetto che affida tali attività ai 13 presìdi della rete regionale con requisiti specifici. Nessuna nuova decisione sarà assunta fino all'esito dei lavori di approfondimento". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera al termine dell'incontro fra i rappresentanti della Direzione Generale Welfare coordinati dal Direttore generale vicario Marco Salmoiraghi e gli esponenti delle tre associazioni lombarde di pazienti coagulopatici ed emofilici di Milano OdV, di Brescia (associazione Elisabetta Ravasio Passeri) e di Pavia (associazione Ticinese Coagulopatici). "L'incontro di oggi è stato molto positivo. Il gruppo di lavoro sarà istituito presso la Regione - spiega l'assessore - e composto da diverse figure professionali (clinici, direttori sanitari e farmacisti ospedalieri) insieme a due esponenti indicati dalle stesse associazioni. Verrà elaborato un ampio approfondimento sul tema dei centri regionali per la cura e la prescrizione dei farmaci che avrà, quale unico parametro operativo, le esigenze dei pazienti in termini di gravità della malattia, percorsi terapeutici assistenziali e territorialità". "Le strutture lavoreranno in rete - conclude Gallera - in stretta sinergia, avvalendosi di tecnologie avanzate per il teleconsulto e la telemedicina". (Com)