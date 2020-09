Ecuador: Consiglio elettorale convoca ufficialmente le elezioni politiche per il 7 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle presidenziali del 7 febbraio 2021 correranno in tutto quindici candidati. La lista degli aspiranti alla presidenza si presenta come la più corposa degli ultimi anni e riflette il momento di trasformazioni che vive il paese andino. Diversi analisti avvertono che solo pochi dei candidati hanno reali chance di ottenere la vittoria finale e che molte delle candidature, oggi presentate per erodere spazi elettorali, verranno ritirate in corso d'opera. Le cronache si sono a lungo concentrate sul caso di Rafael Correa, capo dello stato dal 2007 al 2010, la cui candidatura a vice presidente in ticket con l'ex presidente della Banca centrale, Andrés Arauz, è stata esclusa al termine di una complessa vicenda politico-giudiziaria che lo ha portato anche ad abbandonare il paese. Il suo posto, nel binomio proposto dal Centro Democratico, è preso dal giornalista e imprenditore Carlos Rabascal. (segue) (Brb)