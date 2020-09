M5s: Di Maio, Rousseau? Primato è della politica, strumenti si devono adeguare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Naturalmente non è vero che sono moroso, c'è tempo fino a fine settembre per versare la rata del taglio dello stipendio che ci auto imponiamo noi 5 Stelle. Rousseau è una piattaforma digitale e le regole di ingaggio con il Movimento le conosco bene perché c'ero quando le abbiamo scritte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. "Ma le regole cambieranno in base alle esigenze del Movimento - ha aggiunto - perché il primato sta alla politica e gli strumenti si devono adeguare. Non lo dico contro Davide Casaleggio, è sempre stato cosi". (Rin)