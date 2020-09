Venezuela: Usa concordi con Gruppo internazionale contatto, elezioni "fraudolente" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo chiede che le garanzie, tanto per l'espressione libera del voto, quanto per l'eventuale lavoro degli osservatori, siano credibili e adeguate. Un processo negoziale, di "proprietà dei venezuelani, che porti al ripristino dei poteri pubblici, elezioni trasparenti e monitorate a livello internazionale e un pacchetto di garanzie che consentano la coesistenza politica, sono elementi essenziali per superare la crisi, raggiungere la riconciliazione nazionale e ripresa economica". Pur riconoscendo alcune recenti aperture - l'indulto concesso a diversi oppositori, l'apertura di un canale per far arrivare aiuti umanitari -, il gruppo ribadisce la "profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria nel paese" e sostiene il lavoro tanto dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, quanto della missione indipendente che ha da ultimo ricondotto alle autorità di governo e di sicurezza "gravi violazioni" che sconfinano in possibili reati contro l'umanità. (Nys)