Usa: Wall Street in perdita per la terza settimana di fila

- Wall Street ha cancellato le speranze di chiudere la prima settimana di settembre in territorio positivo. La Borsa di New York ha chiuso infatti in perdita per la terza settimana consecutiva dopo che la media industriale Dow Jones è scesa di 245 punti, o 0,9 per cento, e lo S&P 500 è sceso di 38 punti, o l'1,1 per cento. Lo S&P, che aveva battuto il suo record pre-pandemia all'inizio del mese, è sceso ai minimi di settembre. Anche i titoli tecnologici, che hanno alimentato il precedente rialzo dei mercati, hanno trascinato gli indici verso il basso, con cali di circa il tre per cento nelle contrattazioni di mezzogiorno per Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, la casa madre di Google. Il recente calo, che si è verificato in mezzo a ondate volatili di trading quotidiano, segue un agosto esuberante che è stato uno dei migliori in assoluto per i guadagni di mercato. Alcuni analisti vedono lo svantaggio di settembre come un necessario arretramento rispetto ai massimi del mese precedente, che ha visto enormi aumenti del rapporto prezzo/utili che possono indicare una bolla, alimentata da tassi di interesse attorno allo zero della Federal Reserve. L'andamento del mercato negli ultimi mesi è stato in netto contrasto con l'economia statunitense, che continua a soffrire della pandemia di coronavirus. Mentre la disoccupazione è scesa più velocemente del previsto, è ancora più che raddoppiata rispetto al livello prima che il coronavirus prendesse piede, all'8,4 per cento.(Nys)