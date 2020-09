Usa: Trump, vaccino anti-Covid per tutti entro aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che si aspetta che ci saranno abbastanza vaccini per il Covid-19 per ogni cittadino del paese entro aprile 2021. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Avremo prodotto almeno 100 milioni di dosi di vaccino prima della fine dell'anno e probabilmente molto di più", ha detto Trump durante un briefing con la stampa oggi. "Centinaia di milioni di dosi saranno disponibili ogni mese, e ci aspettiamo di avere abbastanza vaccini per ogni cittadino degli Stati Uniti entro aprile". Nessun vaccino Covid-19 è stato nel frattempo testato come sicuro ed efficace dalla Food & Drug Administration. Ma gli Stati Uniti hanno investito in sette potenziali vaccini, tre dei quali sono in fase di sperimentazione che ne determinerà l'affidabilità. Anthony Fauci, il miglior esperto di malattie infettive della nazione, ha detto che il governo federale dovrebbe sapere entro novembre se uno qualsiasi dei vaccini è sicuro ed efficace. (Nys)