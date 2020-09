Bolivia: presidenziali, fronte conservatore non si compatta dopo rinuncia di Anez a candidatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader ultra conservatore, Luis Fernando Camacho, che aveva scalzato Anez dal terzo posto nei sondaggi, ha dichiarato da parte sua che "la candidatura dell'attuale presidente ad interim "è crollata quando ha iniziato a patteggiare con il Mas" e non ha fatto tuttora nessuna dichiarazione in merito alla possibilità di concretizzare nuove alleanze alla luce della rinuncia di Anez. Camacho, accreditato dalle ultime inchieste d'opinione al 10 per cento, potrebbe infatti essere il principale beneficiario della decisione di Anez, e proprio su di lui potrebbe confluire il 7,7 per cento delle preferenze riscosso da Anez. I due hanno infatti un profilo simile caratterizzato a livello ideologico da un profondo conservatorismo di stampo cattolico, e da una forte impronta liberista in materia economica. (segue) (Brb)