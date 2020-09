Bolivia: presidenziali, fronte conservatore non si compatta dopo rinuncia di Anez a candidatura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anez, aveva annunciato ieri la sua rinuncia alla candidatura alla presidenza attraverso un video messaggio pubblicato sui suoi canali social. "Oggi metto da parte la mia candidatura per proteggere la democrazia", è stata la prima frase pronunciata da Anez all'inizio del messaggio. "Lo faccio a fronte del rischio che si divida il voto democratico tra vari candidati e in questo modo il Mas vinca le elezioni", ha aggiunto. Il riferimento di Anez è alla concreta possibilità che Luis Arce, il candidato del partito dell'ex presidente Evo Morales, possa approfittare della divisione dell'elettorato che si oppone a un ritorno al potere del Movimiento al socialismo (Mas). "Lo faccio per l'unità di quelli che amiamo la democrazia, lo faccio per aiutare la vittoria di quelli che non vogliamo la dittatura", ha aggiunto. La decisione di Anez è stata presa a poche ore di distanza dalla diffusione dei risultati di un sondaggio attendibile che la posizionava al quarto posto nella corsa alla presidenza, dietro anche al candidato ultra-conservatore, Luis Fernando Camacho. (segue) (Brb)