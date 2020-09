Capodanno ebraico: Berlusconi, nuovo anno porti pace a paese amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di Rosh Hashanah "voglio rivolgere a tutti gli appartenenti alle Comunità ebraiche in Italia, e a tutto il popolo di Israele, i miei auguri più affettuosi per il nuovo anno". Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota. "Un anno - spiega - che porti a tutti i nostri concittadini ebrei la realizzazione dei progetti e dei desideri più belli che ciascuno porta nel cuore per sé, per i propri cari, per la collettività; che porti ad un paese amico come Israele il compimento del processo di pace nella sicurezza, che proprio in questi giorni ha conosciuto così importanti passi avanti; che porti a tutti noi una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza decisiva dell’ebraismo come elemento costitutivo della nostra libertà e della nostra civiltà europea e occidentale. Tanti auguri dal profondo del cuore". (Com)