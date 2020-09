© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ragioni da accertare una vettura senza passeggeri che rientrava nella rimessa di Tor Pagnotta, lungo il Raccordo Anulare è stata interessata da un incendio". È quanto rende noto, in un comunicato, Atac. "Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da quasi 15 anni", conclude. (Com)