Ue: Di Maio, soldi Recovery fund anche grazie a credibilità Conte

- "Conte, che per due volte ho sostenuto durante le trattative per formare il governo, ha dimostrato - da neofita - di saper fare il suo lavoro, e da ministro degli Esteri vedo il rispetto che riceve dagli altri capi di Stato. L'Europa ci ha dato i soldi del Recovery fund anche per la grande credibilità del nostro premier". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)