Venezuela: Usa concordi con Gruppo internazionale contatto, elezioni "fraudolente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato ad interim degli Usa, Michael Kozak, ha assicurato che Washington condivide la posizione espressa giovedì dal Gruppo internazionale di contatto (Gic) sulla mancanza di condizioni di legittimità delle elezioni in Venezuela. "Non potremmo essere più d'accordo con il Gruppo internazionale di contatto e l'Unione europea. Il solo rimandare le elezioni fraudolente in Venezuela non è sufficiente. La legittimità si può ottenere solo attraverso elezioni libere e giuste. I venezuelani non meritano di meno", ha scritto Kozak in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'amministrazione Usa del presidente Donald Trump è da tempo impegnata a coordinare un'azione di pressione internazionale per cercare di convincere Maduro a lasciare il paese. (segue) (Nys)