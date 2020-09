Venezuela: Usa concordi con Gruppo internazionale contatto, elezioni "fraudolente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del Gic, emessa il 17 settembre, conferma l'inesistenza delle condizioni minime per garantire elezioni democratiche e lancia l'allarme sulla situazione dei diritti umani, ma non decreta ancora finito il tempo della mediazione. Il gruppo chiede a Caracas di spianare la strada per elezioni libere e giuste, chiede altro tempo per poter garantire la presenza sul posto di osservatori e per dare ai partiti il tempo di trovare un accordo politico che metta fine alla crisi senza intromissioni esterne. Il Gic conferma la "disponibilità ad aumentare i contatti con i partner regionali e internazionali" annunciando che "verranno inoltre mantenuti stretti contatti con le parti interessate nazionali". (segue) (Nys)